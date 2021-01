Moeder betrapt 13-jarige jongen op verkrachten 6-jarige dochter

Een moeder in het politieressort Latour heeft een 13-jarige jongen op heterdaad in haar woning betrapt, toen hij bezig was haar 6-jarige dochter te verkrachten.

De moeder was niet thuis, waardoor de jongen kans zag het huis in te gaan om het slachtoffertje te misbruiken. Bij thuiskomst hoorde de vrouw geluiden en ging in haar pand. Zij betrapte de tiener die bezig was met het seksueel misbruik.

De 13-jarige rende weg, maar de vrouw ging achter hem aan. Zij hield hem aan op de hoek van de Menkendam en Sakamonistraat, waarbij ze ondersteuning kreeg van omstanders.

De politie die reeds ingeschakeld was kwam ter plaatse. De wetsdienaren brachten de verdachte over naar het bureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is hij in verzekering gesteld.