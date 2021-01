Bootsman vermoedelijk geduwd in Marowijnerivier en verdronken

Een bootsman is vrijdag in de Marowijnerivier ter hoogte van een pompstation vermoedelijk verdronken. Het is echter nog onduidelijk of hij is gevallen in het water. Het vermoeden bestaat dat hij zou zijn geduwd door een andere bootsman, maar dat is niet duidelijk geworden.

Er zijn personen die aangeven dat de man is geduwd, maar anderen geven aan dat hij zou zijn gevallen. De bootsman die verdacht wordt van het duwen van de ander, is aangehouden ter voorgeleiding.

De mannen kregen een woordenwisseling over goederen van een passagier. Het slachtoffer zou de ander rekenschap zijn gaan vragen waarom er goederen in zijn boot waren. De woordenwisseling mondde uit in een ruzie.

Tot vanmorgen 11.15 uur was het lijk van de bootsman nog niet geborgen. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld