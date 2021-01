Advocaat Lobo niet te spreken over onjuiste berichtgeving SUN en reactie VHP hierop

De Surinaamse advocaat Raoul Lobo heeft vandaag gereageerd op een artikel dat verscheen op de Surinaamse nieuwssite SUN. Hij zegt dat de uitspraken die aan hem toegedicht worden niet kloppen en noemt de journalist van de SUN een lichtgewicht.

Volgens SUN zou Lobo gezegd hebben dat de VHP bij het invrijheidstellingsverzoek van Faranaaz Alibaks-Hausil van de Centrale Bank van Suriname, een handje bijdraagt in deze zaak. SUN schrijft verder dat Lobo vindt dat zijn cliënt langer vastzit, omdat dit een politieke stunt is.

Lobo zegt het vreemd te vinden dat SUN dit heeft opgeschreven, want volgens hem was er helemaal geen journalist van de SUN in de zaal, beschikbaar gesteld voor de journalisten, present. “De journalist van de SUN was dus niet eens in de zaal: hij/zij pikt flarden op en maakt daar een eigen smeuïg verhaal van” zegt de advocaat.

De VHP vond het kort daarna nodig te reageren op het bericht van SUN en noemde deze vermeende uitspraken van Lobo in een persbericht ‘zeer onprofessioneel en onbehoorlijk‘.

De advocaat zegt dat hij met de nodige afgrijzen kennis heeft genomen van het artikel in de SUN met betrekking tot zijn aandeel in het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling in de zaak Hausil, maar dat hij de reactie van de VHP nog weerzinwekkender vindt.

Hij noemt de reactie van de VHP ‘een pseudo intellectuele prietpraat’. “Maar wel domme prietpraat die een zware aantijging jegens advocaat Lobo impliceert. Dan dien je wel 100% zeker te zijn dat hij het e.e.a. daadwerkelijk heeft gezegd” aldus Lobo,die verder zegt:

De VHP reageert dan in een onbeheerste verdedigingsdrang direct zonder enige verificatie van feiten. Hier een hele grote rode kaart voor de VHP.

De bekende journalist Willem Oltmans heeft in een interview eens gezegd:”Driedubbel verifiëren voordat je het e.e.a. op papier zet. Want je begaat als journalist een abjecte blunder als de feiten achteraf niet blijken te kloppen.”

Dus de journalist van de SUN en de persdienst van de VHP hebben hier duidelijk laten zien een stel lichtgewichten te zijn. En als er onduidelijkheden waren; had men dan niet eerst moeten cross-checken? Is maar een vraag.

Geachte VHP, verifieert u voortaan goed de feiten voordat u derderangs partij-journalisten en figuranten die de partij willen tjattih (likken) allerlei rotzooi op papier laat zetten.

Want valt het de VHP niet op dat journalisten die wel in de zaal zaten geen enkel gewag hebben gemaakt van hetgeen u beweert? Waarom niet? Omdat datgene wat u met zoveel stelligheid beweert totaal niet op waarheid berust. Er zijn gelukkig nog journalisten die hun vak wel serieus nemen en niet afgaan op geruchten zonder deze deugdelijk te verifiëren.

Jullie commentaar raakt kant noch wal en is zeer onprofessioneel, onbehoorlijk en de grootste partij van Suriname onwaardig.

Want de VHP weet als geen ander dat zaken eerst zorgvuldig dienen te worden geverifieerd voordat je ze in de media smijt.

Er zit ook een positief kantje aan deze zaak (de gevoelens van ondergetekende jegens de VHP zijn dus nogal ambivalent): door ondergetekende zonder deugdelijke verificatie en ongefundeerd zo negatief te bespreken is zijn populariteit substantieel gestegen. Dat was niet de bedoeling vermoedt ondergetekende. Maar ‘ne laisse pas les gens savoir’. Sttt zeg het aan niemand.

De mensen zeggen nu: wat een toffe advocaat is Lobo toch die dit allemaal zo durft te zeggen; niet wetende dat hij dit in werkelijkheid helemaal niet heeft gezegd.

Wat dat betreft: lang leve de VHP en ga vooral zo door: ondergetekende houdt weliswaar niet van het product, edoch wel van het bijproduct.