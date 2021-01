Vluchtende crimineel neergeschoten door politie

De recherche van regio Midden heeft samen met het Regio Bijstandsteam Paramaribo dinsdag vier mannen op verschillende locaties aangehouden voor betrokkenheid bij twee inbraken en een beroving.

Een van de verdachten, Maikel N., sloeg bij het zien van de politie op de vlucht en negeerde waarschuwingsschoten. De wetsdienaren waren genoodzaakt gericht te schieten met als gevolg dat hij werd geraakt in zijn linker onderbeen. Het gaat om een schampschot. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Na medische behandeling is hij achter slot en grendel geplaatst. De vier aangehouden mannen zijn oud-bekenden van de politie die in verzekering zijn gesteld.

Een van de inbraken is gepleegd in regio Paramaribo en de tweede inbraak en beroving in regio Midden-Suriname. Het onderzoek duurt voort.