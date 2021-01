Man ziet gestolen laptop te koop op Facebook en maakt afspraak met verkoper

Een manspersoon deed op maandag 18 januari op het politiebureau Kwatta aangifte van woninginbraak tegen onbekenden. Hij verklaarde aan de Surinaamse politie dat uit zijn woning op het Eurekaproject waren weggenomen een 43 inch televisietoestel, een laptop en een iPod.

Na de aangifte kwam hij erachter dat zijn laptop, die was weggenomen, via social media ten verkoop werd aangeboden. Hij maakte een afspraak met de verkoper en stelde de politie hiervan in kennis. De politie werkte die informatie uit en werd de verdachte N.O. (21) die in het ressort Latour woonachtig is, door de politie van het bureau Latour aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Bij een ingesteld onderzoek in de woning werden de bovengenoemde goederen aangetroffen, waarna deze werden afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. N.O. werd voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Na verkregen en uitgewerkte informatie werd in de middag van diezelfde dag de 23-jarige K.D. op hetzelfde adres door de politie van Latour bijgestaan door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden.

K.D. begaf zich met twee andere manspersonen met een auto naar het adres van N.O. om vermoedelijk gestolen goederen te verkopen K.D. die was uitgestapt werd aangehouden, terwijl de twee andere verdachten bij het zien van de politie met een hoge snelheid weg reden.

De wetsdienaren zette de achtervolging in, maar het tweetal zag kans het voertuig in de directe omgeving achter te laten en hun vlucht te voet voort te zetten.

In de woning van N.O. werden twee televisietoestellen, een playstation en een laptop gevonden. Deze goederen en de vluchtauto werden in beslag genomen, waarna K.D. ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte K.D. in verzekering gesteld.

Aan de aanhouding van zijn twee voortvluchtige kompanen wordt gewerkt. Benadeelden of eigenaren van de in beslag genomen goederen worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de afdeling Kapitale Delicten. Deze afdeling is ondergebracht op het politiebureau Nieuwe Haven en is te bereiken op de telefoonnummers 402736 of 403645.