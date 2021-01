Bende van vier opgerold, één vluchtende verdachte neergeschoten

De Surinaamse politie heeft zojuist deze foto vrijgegeven van een bende van vier, die door de politie opgerold werd op dinsdagmiddag 26 januari. Een van de verdachten ondernam een vluchtpoging en werd daarbij neergeschoten, meldt het Korps Politie Suriname.

Deze vier manspersonen worden ervan verdacht zich eerder in de maand januari 2021 schuldig te hebben gemaakt aan inbraken in de nachtelijke uren en diefstallen middels geweldpleging. In het ressort Zanderij werden bewoners mishandeld en een baby gekneveld, waarna de criminelen er vandoor gingen met een aantal goederen en een geldbedrag. Ook pleegden deze verdachten in de ressorten Houttuin en Lelydorp geweldadigde diefstallen middels braak in twee woningen.

De Recherche van Regio Midden (RRM) bijgestaan door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en Criminelen Inlichtingen Unit (CIU), hebben op dinsdagmiddag 26 januari vier verdachten opgespoord en aangehouden. De eerste verdachte M.N.(30) werd aan het Garnizoenspad aangehouden. Bij het zien van de politie maakte hij zich uit de voeten.

Een waarschuwingsschot bracht deze verdachte niet op andere verdachten, waarbij er gericht op hem werd geschoten. Hij werd aan zijn rechter onderbeen geraakt. Vermeldenswaard is dat M.N. reeds werd gezocht in een zaak die in onderzoek is bij de rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten.

Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor het verkrijgen van medische hulp. Zijn gezondheidstoestand is stabiel en is ter observatie onder politiebewaking in de ziekeninrichting opgenomen.

Verder werden twee van zijn kompanen, K.G. (34) en K.K.(18) aan de Commissarisweg in de kraag gevat, waarna de vierde verdachte R.H.(36) op de kruising van de Indira Ghandi- en de Ramgoelamweg in de boeien werd geslagen. De drie voertuigen waarmee de criminelen zich verplaatsten zijn door de politie in beslag genomen.

Het viertal ontkent de verschillende strafbare feiten te hebben gepleegd. Allen zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De recherche van regio Midden is belast met het onderzoek van deze zaak, meldt de politie.