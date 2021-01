Brandweer voorkomt erger bij beginnende brand in winkelpand naast servicestation

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben maandagavond door snel optreden voorkomen, dat een winkelpand aan de Indira Gandhiweg naast SOL servicestation even voorbij de rotonde, volledig is afgebrand.

De brandweer kreeg kort voor middernacht een melding van een enorme rookontwikkeling op het adres. De brandweer rukte meteen uit en arriveerde heel snel ter plaatse.

Bij aankomst op de locatie bleek dat het gaat om een beginnende brand in het winkelpand. De brandweerlieden hebben het vuur snel geblust.

Niemand is ter plaatse aangetroffen. Hoe de brand precies is ontstaan is nog onduidelijk. Het onderzoek duurt voort. Bekijk hier een filmpje.