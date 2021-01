Vechtpartij tussen families in Moengotapoe na zelfmoord; vp helpt rust terugbrengen

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft maandag bijgedragen aan de veiligheid in Moengotapoe nadat een vechtpartij uitbrak tussen twee families. De politie heeft een van de partijen na tussenkomst van de vp van Suriname naar Paramaribo begeleid om erger te voorkomen.

De ruzie begon toen een man zelfmoord had gepleegd. Hij nam twee weken terug een verdelgingsmiddel in en kwam maandag te overlijden in Frans-Guyana.

Het motief was dat de man vermoedelijk door zijn schoonfamilie zou zijn beschuldigd een andere vrouw te hebben. Zijn schoonmoeder had hem op 11 oktober met een andere vrouw gezien. Ook leefde zijn schoonfamilie niet goed met hem.

Toen de familieleden van hem achter het motief van de zelfmoord kwamen, raakten zij in een gevecht met de schoonfamilie. Zij hebben een busje vernield en richtten ook vernielingen aan een huis aan.