Bij Jetzza NV aan de Frederik Derbystraat is een inbraak gepleegd. Hiervan is vandaag melding gemaakt bij de politie.

Dieven hebben stenen van de loods los gegooid en verschillende ruimten overhoop gehaald. Zij forceerden de kluis maar kregen die niet open.

Van de administratie is geld weggenomen maar het is niet bekend om hoeveel het gaat. Er zijn waarschijnlijk ook goederen gestolen. De politie in Suriname onderzoekt de inbraak.