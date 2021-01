Aantal nieuwe COVID-19 besmettingen weer iets boven de 50

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 180 COVID-19 testen uitgevoerd. Als resultaat hiervan zijn 55 nieuwe gevallen genoteerd, waarvan het grootste deel zich bevindt in Paramaribo (25), gevolgd door Wanica (10). Een dag eerder was het aantal nieuwe besmettingen 57.

Dat blijkt maandagavond 25 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het afgelopen etmaal zijn ook 58 mensen genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen met 3 is gedaald van 682 naar 679. Van deze actieve gevallen zitten 297 in isolatie, 71 in ziekenhuizen en 9 op de intensive care.

Op dit moment bevinden zich ook 839 personen, die niet positief zijn bevonden, in quarantaine.

Maandag werd ook bekend dat net als minister Albert Ramdin, ook ministers Armand Achaibersing en Silvano Tjong-Ahin negatief zijn getest op COVID-19. Ze waren alle drie in contact met president Santokhi die zondag positief is getest op het coronavirus.