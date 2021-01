Een inspecteur van politie van bureau Nieuwe Haven is positief getest op COVID-19. Vandaag zijn daarom dertien politiemannen die in nauw contact met hem zijn geweest, in thuisquarantaine geplaatst.

Het politiestation is open voor het publiek, maar er is sprake van een onderbezetting. Er worden extra diensten gedraaid om de samenleving te kunnen dienen. 

Sinds de intrede van het coronavirus in Suriname zijn er al meer dan 50 politieagenten besmet geraakt.