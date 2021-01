20-jarige voortvluchtige inbraak verdachte aangehouden

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft de 20-jarige voortvluchtige verdachte C.A. meer bekend als ‘Poekoe’ op zaterdag 16 januari aan de Hermansteinbergstraat aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn in een zaak van inbraak en poging inbraak bij twee handelszaken, meldt het Korps Politie Suriname.

Zijn kompanen O.K en A.P waren eerder aangehouden in deze zaak, terwijl C.A. kans zag weg te komen. Tijdens het onderzoek kwam de betrokkenheid van C.A. aan het licht, waarna hij op 16 januari na te zijn opgespoord werd aangehouden.

Bij de voorgeleiding heeft C.A. ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan deze strafbare feit. Hij gaf aan dat hij eerder met O.K. en A.P. in een andere zaak in verzekering was gesteld. Op grond van deze eerdere in verzekeringstelling wordt hij onterecht als verdachte aangemerkt in deze zaak.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is C.A. in verzekering gesteld meldt de politie.