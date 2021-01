Leiderschapskwaliteiten van president Santokhi

[INGEZONDEN] – De heer Chan Santokhi, heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht als commissaris van politie, later als minister van Justitie en Politie, DNA-lid, CICAD voorzitter en VHP-voorzitter. Hij heeft een deel van zijn missie succesvol volbracht. Hij heeft zijn sporen nagelaten. Naast zijn leiderschap is hij bekend om zijn buitengewone skills als spreker, je mag met hem over elk onderwerp discussiëren.

De heer Chan Santokhi, nu als president van de Republiek Suriname, is begonnen aan zijn nieuwe missie, namelijk: ‘het land Suriname redden, het land uit de crisis te halen’. Hij wordt dan ook niet voor niets gezien als de sleutel voor de strategische veranderingen in het land en beleid. Om het volk te dienen en het land uit de crisis te halen werkt hij dag en nacht. Hij is een echte ‘workaholic’.

Suriname kampt met een ondragelijke schuldenlast. Maar president Santokhi, is er heilig van overtuigd dat hij het land uit het slop gaat trekken. Hij heeft een brede kijk op zaken. Een inzicht dat voortkomt uit zijn levenservaring en dat maakt het verschil met de vorige president. Deze president is de ‘visionair leider’ en geen populistische leider als Bouterse, die alleen maar luchtkastelen verkocht aan het volk.

Deze president is een idealist, hij gelooft in de waarde van goede ideeën en mensen. Hij is een leider die van meet af aan, hoge eisen stelt aan vertrouwen, resultaatgerichtheid, professionaliteit, intense passie voor het werk en daarnaast een optimistische, hoopvolle en positieve instelling heeft. Hij is iemand waar iedereen naar opkijkt en hem respecteert vanwege zijn persoonlijkheid, zijn karakter, eigenschappen en kwaliteiten. Hij heeft een droom, creëert een toekomstbeeld die tot de verbeelding spreekt.

President Chan Santokhi, is iemand die ‘out of the box’ denkt. Hij voert een goede visie langs het onbekende en verlegt de grenzen wat tot dan toe algemeen aanvaard is. Hij heeft een duidelijke visie voor de ontwikkeling van het land. In zijn crisisplan geeft hij stapsgewijs helder aan hoe het land uit de crisis gehaald zal worden en wat de vooruitzichten zijn van het land. Hij is vooruitdenkend en innovatief.

De slechte financiële huishouding van Suriname is binnen enkele maanden omgezet in een positief saldo. President Chan Santokhi, werkt met timeline en deadline en niet met een ‘tralala beleid’. Hij heeft zijn regeringsperiode verdeeld in drie fasen: de urgentiefase van negen maanden; de stabilisatiefase van twee jaar; en de groeifase in de resterende regeringsperiode.

President John F Kennedy van Amerika, droomde de mens op de maan te brengen en Amerika bracht de mens op de maan. President Chan Santokhi: “geef mij vertrouwen en ik geef u een prachtig Suriname terug”. Ik ben ervan overtuigd dat wij tegen het einde van zijn regeertermijn, een prachtig Suriname terugkrijgen. Dan begint president Chan Santokhi, in mei 2025, aan zijn tweede regeringsperiode.

De president van de Republiek van Suriname Chan Santokhi, is positief getest op Covid-19. Wij wensen onze president van harte beterschap en een spoedig herstel toe.

Idris Naipal