Bejaarde vrouw op straat beroofd van tas

Een rover heeft zondagmorgen een 66-jarige vrouw aan de Verlengde Gemenelandsweg beroofd van haar tas.

Het slachtoffer liep over straat en werd op een bepaald moment van achteren aangevallen door de rover. Hij maakte haar tas afhandig en wist daarmee weg te rennen. De 66-jarige bleef ongedeerd.

De vrouw had in haar tas persoonlijke documenten, SRD 30, een mobiele telefoon, nieuwe mondkapjes, huissleutels en een pinpas. Zij deed aangifte van de beroving bij de politie. De sterke arm in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de rover.