Sibrano Pique voor verzending 150 milliliter vloeibare cocaïne vast

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist het officieel politiebericht over de aanhouding van Sibrano Pique, naar buiten gebracht. KPS schrijft: de 41-jarige postpakket verzender S.P. is op zaterdagavond 23 januari door leden van de Recherche van Regio Midden (RRM) bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in de kraag gevat.

De man heeft in het jaar 2014 een postpakket ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Tijdens controle door de douanerecherche werd er 150 milliliter vloeibare cocaïne in het postpakket aangetroffen.

Zowel het postpakket en de drug werden door de douanerecherche in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Het gemengd team van de politie heeft P. op zijn woonadres in het district Para opgespoord en aangehouden. De postverzender ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Echter noemt hij namen van overleden personen die vermoedelijk hierachter zitten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.