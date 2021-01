Ook 4 ministers getest op COVID-19, president spreekt volk toe

Nadat vandaag bekend werd dat de president van Suriname besmet is met COVID-19, zijn ook zijn een viertal ministers door artsen van het BOG getest. Het gaat om ministers Ramdin, Achaibersing, Levens en Tjon Ahing. Het resultaat van Minister Ramdin is reeds binnen. Hij is negatief getest. Het resultaat van de andere ministers wordt nog afgewacht.

De president is momenteel in thuisquarantaine en heeft het volk toegesproken middels onderstaande voice memo. Alle medische resultaten zijn nog binnen de vastgestelde normen. De president zegt zich goed te voelen en geen symptomen te hebben en houdt zich aan de protocollen. “Maken jullie je niet druk, maken jullie je geen zorgen. Er wordt goed voor me gezorgd. God bless you all!” aldus de president.

De Raad van Ministers is vanmiddag via een virtueel platform bijeengekomen. Besproken zijn de te volgen stappen naar aanleiding van het feit dat de Surinaamse president positief is getest.

Beluister hier de voice memo van de president: