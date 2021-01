Dc sluit Kwatta Markt onmiddellijk vanwege drukte

Districtscommissaris (dc) Suraksha Hirasingh van Wanica-Noordwest heeft vanmorgen de Kwatta Markt onmiddellijk gesloten tot nader order. Dit nadat bij controle gebleken is dat de markt teveel bezoekers heeft.

In opdracht van de dc zijn er in de afgelopen periode regelmatig controlewerkzaamheden gedaan op de markten te Kwatta en Leiding 11a door de bestuurdienst. Naar aanleiding van de rapportages heeft de burgermoeder op dinsdag 19 januari een spoedvergadering gehad met de marktleiding van Kwatta, waarbij er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de stricte naleving van de COVID-19-protocollen in Suriname op de markt.

De marktleiding zou de inrichting van de markt zodanig doen dat er conform de protocollen geopereerd kon worden. Echter is bij controle hedenmorgen gebleken dat de markt te veel bezoekers had. Als gevolg hiervan heeft de districtscommissaris besloten de Kwatta Markt onmiddellijk te sluiten.

Er wordt vanuit de bestuursdienst tezamen met het marktbestuur naar mogelijke oplossingsmodellen gekeken om de markt wederom open te stellen. Totdan blijft de markt gesloten.