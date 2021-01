Sibrano Pique aangehouden en overgedragen aan Narcotica Brigade

De Surinaamse activist Sibrano Pique is vanmiddag in Para aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Hij is daarna overgedragen aan de Narcotica Brigade, melden bronnen bij de politie aan Waterkant.Net.

Pique had eerder deze week al aangegeven dat hij zou worden aangehouden door de politie, in verband met een oude zaak.

Volgens de Surinaamse site SUN zou het gaan om een zaak uit 2014, waarbij Pique een doos had gepost, waarin drugs waren verstopt.