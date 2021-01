Autobestuurder ‘vliegt’ over rotonde tijdens black-out

De bestuurder van deze auto is zaterdagavond gewond geraakt na een eenzijdig verkeersongeval aan de Jaggernath Lachmonstraat in Suriname. De automobilist had blijkbaar niet door dat hij de rotonde bij de Lalla Rookhweg naderde en reed daar rechtdoor.

Vermoedelijk reed hij met een behoorlijk snelheid want hij ‘vloog’ zowat over de rotonde. Daarbij raakte zijn voertuig zwaar beschadigd, zoals op de foto’s te zien is.

De politie kreeg de melding van het voorval en kwam ter plaatse voor onderzoek. Ook de Surinaamse brandweer kwam ter plekke om assistentie te verlenen.

De man liep wat verwondingen in het gelaat op en werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de beschadigde auto af te voeren.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Vermoedelijk was er sprake van slecht zicht na het uitvallen van de stroom.