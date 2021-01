Brandweer twee keer uitgerukt na brandmeldingen op zelfde adres

Het Korps Brandweer Suriname is zaterdagavond tot twee keer toe uitgerukt, na brandmeldingen op hetzelfde adres. De eerste keer was er niets aan de hand, maar de tweede keer stond er een woning in lichterlaaie.

Het gaat om een woning aan de Quamaboweg. De eerste melding kwam iets na 20.00u binnen, maar toen de brandweer op het adres arriveerde werd er geen brand geconstateerd.

Bij de tweede melding was er wel sprake van een brand en wel in een woning achterop het erf. De bewoners hebben daarbij getracht om de inboedel te redden, zoals op de foto’s te zien is.

De woning is behoorlijk beschadigd door de brand. De oorzaak is nog onbekend.