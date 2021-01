55 nieuwe COVID-19 gevallen, 733 totaal actieve gevallen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 55 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, na 247 keer testen. Dat blijkt zaterdagavond 23 januari uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Hoewel de cijfers vandaag iets lager zijn vertoont de COVID-19 transmissie in Suriname geen dalende trend. We kunnen thans spreken van community transmission, omdat de meeste gevallen niet tot clusters te herleiden zijn. Overal in het land vindt er thans verspreiding plaats terwijl ook werkplaats besmettingen zorgwekkend zijn.

Indien de epidemiologische curve geen daling vertoont, maar er zich dagelijks tussen de 80 en 100 gevallen blijven voordoen, zal de druk op onze gezondheidszorg verder toenemen. Op dit moment is de bezetting in ziekenhuizen en Intensive Care afdelingen op het hoogst sinds de start van de tweede golf.

Ook de isolatiefaciliteiten te Wanica, en Residence inn zijn onder druk komen te staan. Bovendien bestaat het gevaar dat bij additionele mass spreading events, het aantal gevallen plotseling fors kan stijgen.

Vanwege de recente ontwikkelingen m.b.t. de diverse varianten van het Covid Virus, nl. de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse, is het noodzakelijk dat onze landsgrenzen nader bekeken moeten worden. Nu al zijn vluchten naar Nederland uitsluitend toegestaan voor repatriatie en worden de COVID-maatregelen voor reizigers naar de Verenigde Staten in de komende 2 weken aangescherpt.

Er zijn daarom zaterdag strakkere maatregelen getroffen, teneinde de transmissie verder omlaag te krijgen.