Klopjacht geopend op uit ziekenhuis gevluchte verdachte

De politie in Suriname heeft donderdagavond een klopjacht geopend op een 23-jarige verdachte, die verpleegd werd in het het Academisch Ziekenhuis en daar vluchtte. Het gaat om een gewonde man die afgelopen zondag betrokken zou zijn geweest bij een inbraak, bij een winkel aan de Kwattaweg.

De verdachte Arsinio C. liep die ochtend schotverwondingen op aan zijn hoofd en rechterarm toen de politie na een inbraakmelding ter plaatse arriveerde. Hij werd onder politie bewaking naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagavond wist hij vanaf de 4e etage te ontvluchten.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij gekleed is in een grijze korte broek en een blauw shirt. Zijn linkeroog was afgeplakt met een pleister. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zij nu bezig met het opsporen van de man.