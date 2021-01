VIDEO: Politie schiet rover neer na inbraak in supermarkt

Bij een inbraak vanmorgen rond 04.00u gepleegd bij een supermarkt in Suriname, is een rover door de Surinaamse politie neergeschoten. De verdachte, de 23-jarige A.C., liep schotverwondingen op aan zijn hoofd en rechterarm.

De inbraak werd vanmorgen door drie man gepleegd bij een zaak aan de Kwattaweg, ter hoogte van de Grandostraat. Er werden ondermeer alcohol, sigaretten, belkaarten en een geldtrommel buitgemaakt.

De gewonde verdachte werd onder politie bewaking naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede verdachte, de 23-jarige A.R. werd ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Een derde verdachte zag kans te vluchten.

De gestolen spullen werden voor een groot deel in de directe omgeving van de supermarkt aangetroffen en in beslag genomen. De politie van Kwatta heeft de zaak in verder onderzoek.

Een omstander maakte deze beelden: