Bestuurder wijkt uit om aanrijding te voorkomen en eindigt in goot

De koeien op de achtergrond (foto) kijken nog wat verbaasd nadat een auto woensdagavond op z’n zij terecht kwam in een goot. Dit gebeurde rond 20.15u op de Indira Gandhiweg in Suriname.

De bestuurder van het voertuig reed over de weg en ging richting Latour. Uit de Carloweg, een zijstraat van de Indira Gandhiweg, kwam er ineens een ander voertuig. De benadeelde week daarbij uit om een aanrijding te voorkomen en eindigde in de goot.

De veroorzaker is daarna doorgereden. De benadeelde kwam met de schrik vrij en niemand raakte verder gewond. Het voertuig is wel behoorlijk beschadigd, zoals op de foto hieronder te zien is.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.