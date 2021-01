Auto in goot na aanrijding met bromfiets

Bij een aanrijding tussen een bromfiets en een auto vanmorgen in Suriname, is de auto op z’n zij in een goot langs de weg terecht gekomen. Het verkeersongeval vond plaats te Meerzorg, in het district Commewijne.

De redactie van Waterkant verneemt van een getuige ter plekke, dat niemand gewond raakte bij het ongeval. De schade aan de bromfiets is aanzienlijk. De auto raakte zwaar beschadigd en moest door een sleepbedrijf uit het water worden gehaald.

De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. De Surinaamse politie was er snel bij en heeft de zaak in onderzoek.