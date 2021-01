Kinderen van 0-18 worden vooralsnog niet gevaccineerd

Wanneer in Suriname de vaccinatiecampagne in het kader van COVID-19 van start gaat, zullen kinderen in de leeftijdsgroep 0 -18 jaar vooralsnog niet worden meegenomen. Zo laat minister Amar Ramadhin optekenen door de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Hij zegt bij de experimenten met het vaccin deze groep niet was meegenomen. Die onderzoeken zijn nog gaande. “Vooralsnog is het vaccin beschikbaar voor de mensen boven 18 jaar en er zijn onderzoekingen gaande. Zo gauw die resultaten bekend zijn en er goedkeuring is voor de levering voor de leeftijd onder 18 jaar zal dat ook gebeuren”, aldus de bewindsman.

Waar het bij de regering vooral om gaat is dat het om een door WHO goedgekeurd vaccin moet gaan.

Naast de frontliniewerkers zijn de mensen boven 60 jaar met onderliggende aandoeningen de volgende belangrijke groep. Het ministerie heeft reeds een profiel van de volgorde der groepen klaar. In elk geval is de laatste groep de gezonde populatie tussen 18 en 59 jaar zonder onderliggende aandoeningen.

Er zal hard gewerkt worden aan de communicatie, evenals voorlichting naar de samenleving toe. Uit onderzoeken is volgens minister Ramadhin gebleken dat het behoorlijk aan informatie ontbreekt bij het volk. Mensen willen meer overtuigd worden van het belang van het vaccin en de regering zal ook daarop inspelen. De bewindsman zegt dat er op diverse sporen beleid wordt uitgezet. De samenleving mag voorbereid zijn op een landelijke campagne. Hierbij worden ervaren personen betrokken die bij het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) vaccinatiecampagnes hebben gedraaid. Er zal onder meer worden ingespeeld op het kennisniveau.

Minister Ramadhin geeft aan dat de regering verantwoordelijk is en genoeg expertise in huis heeft. Terwijl zij bezig is COVID-19 te beheersen, de opvang en behandeling te garanderen, is zij ook al vergevorderd met haar plan om de samenleving zo omstandig mogelijk informeren. De samenleving mag vaker infofilmpjes verwachten, waarbij zij geïnformeerd zal worden door ter zake deskundigen.