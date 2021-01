Politieagent bureau Lelydorp en lid ASD positief getest op coronavirus

Steeds raken meer politieagenten in Suriname besmet met het coronavirus. Een politieman van bureau Lelydorp en een lid van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) zijn positief getest op het gevreesde virus.

Collega’s die de afgelopen periode in nauw contact zijn geweest met de besmette agenten, zijn in thuisquarantaine geplaatst. Sinds de intrede van het coronavirus in Suriname zijn er al meer dan 50 politieagenten besmet geraakt.

De afgelopen 24 uur zijn in totaal 366 COVID-19-testen uitgevoerd. Hieruit zijn 74 nieuwe gevallen naar voren gekomen. Verder zijn afgelopen etmaal 58 personen genezen verklaard. Momenteel zijn er 689 actieve gevallen.