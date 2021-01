Nu ook Tropical Pride snacks online te koop via Fernandes Express

Wat begon als een kleinschalig bedrijf in de jaren ’90, waarbij chips thuis gebakken werd, gaat anno 2021 door als een heuse NV. welke volledig geautomatiseerd wordt. We hebben het over Tropical Pride Chips Factory (TPCF), dat in augustus 30 jaar bestaat en geen onbekende in de Surinaamse samenleving is.

Het bedrijf in Suriname staat met name bekend om haar bananen en cassave chips die worden vervaardigt uit lokale grondstoffen. Tropical Pride chips zijn te verkrijgen in de smaken Knoflook, Gekruid, Uien, Naturel, BBQ en Zoutloos. Vanaf nu zullen deze snacks ook online beschikbaar zijn voor de Surinaamse en Nederlandse markt, via Fernandes Express.

Een mijlpaal voor oprichtster Ingrid Jibodh, haar partner Kenneth en dochter Tania en schoonzoon Jerry. Die laatste twee nemen het stokje dit jaar over en gaan een nieuwe periode in.

Klanten die de producten in Nederland geleverd willen krijgen kunnen minimaal 2kg en maximaal 10kg aan producten per keer bestellen. Dit vanwege de restricties in het luchtvrachtverkeer. Er kan gekozen worden voor bezorging thuis of voor het zelf ophalen bij een van de afhaalpunten van Cavalier Shipping, wat natuurlijk flink in de vrachtkosten scheelt.

Fernandes Express hoopt de Surinaamse fabrikanten hiermee een boost te geven, omdat Suriname de buitenlandse deviezen heel hard nodig heeft. Bestel nu deze producten van Surinamers voor Surinamers en krijg in 10 werkdagen het pakket tot aan huis geleverd.(*)

Alle bestellingen geschieden via ‘hoppa’ de handelssite van de Hakrinbank, die ook garant staat voor veilig betalen. Via die site is het al geruime tijd mogelijk vanuit Nederland online uw boodschappen te doen voor familie en vrienden in Suriname! Hier maken honderden Nederlanders reeds gebruik van, om hun familie in Suriname in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Genieten van Surinaamse producten tot aan huis wordt nu wel heel makkelijk met de online pakkettendienst van Fernandes Express. Voor vragen kunt u mailen naar fernandes.express@fernandes.sr of bellen/appen naar (00)5978644534/(00)5978427941