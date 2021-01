Brand op vuilstortplaats Ornamibo na uren onder controle

Wederom is gebleken dat men zich niet houdt aan regels op de vuilstortplaats te Ornamibo in Suriname. Onverlaten hebben als gevolg van hun activiteiten brand doen ontstaan ter plekke. Het is de Surinaamse brandweer, die sedert gistermiddag aan de slag is geweest, vanmorgen gelukt om het vuur onder controle te krijgen.

De coördinator van de afdeling vuilophaal en verwerking, de heer Bholanat Narain heeft met behulp van graafmachines zand laten verwerken op de brandhaard.

Volgens de gewestelijke brandweercommandant, de heer Inayat is gebleken dat de zogenaamde ‘rapers’ een probleem vormen op de stortplaats. Zij verbranden over algemeen oude apparatuur ter plekke om zodoende koper en andersoortig vrijgekomen metaal te verkrijgen. Er was sprake van een brandhaard van ongeveer 700m².

De Districtscommissaris, de heer Mohamed Shafiek Goelaman, zal op korte termijn met de verschillende actoren brainstormen over hoe dit probleem tot het verleden te laten behoren. Het is volgens de Dc gebleken, dat dit euvel zich jaarlijks voordoet, waardoor de volksgezondheid alsook het milieu in gevaar worden gebracht. Gelukkig kon erger worden voorkomen.