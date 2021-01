Deze Toyota Mark X is zojuist tegen een EBS stroompaal geknald en is daarna op z’n kop terecht gekomen op een perceel. Dit gebeurde aan de Frederikshoopweg in Suriname. De bestuurder zou met een behoorlijke snelheid hebben gereden.

Ter hoogte van pandnummer 132/134 is er een verzakking in de weg. Vermoedelijk heeft de bestuurder hierdoor de controle over het stuur verloren waardoor hij van de weg ging en tegen de paal knalde.

Een filmpje van de situatie ter plekke: