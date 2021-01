Basiszorg (BaZo)-kantoor geopend te Jagtlust

De gemeenschap van Jagtlust, Commewijne is voorzien van een Basiszorg (BaZo)-kantoor. De opening vond plaats op 14 januari door minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Met dit kantoor is de eerste stap gezet om de distributie van BaZo-kaarten in Suriname efficiënter te doen verlopen. Bij de opening waren aanwezig: de onderdirecteur Algemeen Maatschappelijke Zorg, Adidee Chenaida, directeur Sociale Zaken, Melitia Sentelia, DNA-leden Evert Karto, Roy Mohan en Soerjani- Mingoen Karijomenawi, districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab en minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.

Minister Ramsaran zegt, dat met de komst van dit kantoor burgers van Commewijne en Marowijne dichterbij huis hun verzekeringspas in orde kunnen maken. Ook zal de drukte op het Bazo-hoofdkantoor aan de Gemenelandsweg afnemen. Om het zakendoen voor de verre gebieden te vergemakkelijken, zal het ministerie werk van maken om meer BaZo-kantoren te openen. Er zullen mogelijkheden bekeken worden om met andere ministeries of werkarmen samen te werken. “Wij staan hier in dienst van het volk, om het werk en de noden van het volk te verlichten. Zij die gebruik zullen maken van de diensten bij dit kantoor, volg de instructies vanuit het ministerie van Volksgezondheid en Sozavo, laten wij ervoor zorgen dat alles goed verloopt”, aldus minister Ramsaran.

De bewindsman richtte een woord van dank aan de directeur van Sociale Zaken. Volgens hem is deze soft opening de eerste stap. Directeur Sentelia sprak het personeel met bemoedigde woorden toe. “Het ministerie gaat in op de noodkreet van de doelgroepen welke kosten-en tijdbesparend zijn. U zal te maken krijgen met diverse aanvragen en persoonlijkheden, maar we zijn er om de gemeenschap te dienen. Doe het werk naar eer en geweten, neem de regels en richtlijnen in acht om de dienstverlening hier te garanderen. Wij hebben geloof in de regering dat wij verder zullen werken aan het deconcentreren van de diensten vanuit het ministerie. We zullen samen het goede werk voortzetten”, aldus de directeur.

DNA-lid Mohan is blij met dit kantoor en deed een beroep op het ministerie van Arbeid te helpen bijdragen om de kosten te drukken voor de regering. Volgens hem zijn er personen tussen 17 en 59 jaar die een Bazo-kaart hebben, maar in dienst zijn van een werkgever. Hij legde uit dat de werkgever bij wet verplicht is zijn werknemer medisch te verzekeren, waarbij de kosten minimaal 50% voor de rekening is van de werkgever. Mohan benadrukte dat niet eenieder opgenomen kan worden in het systeem van Sozavo, anders lijden wij allemaal eronder. Volgens dc Radjab is een lang gekoesterd wens uitgekomen. Hij is blij dat de bewoners van Commewijne niet helemaal naar Paramaribo hoeven om hun Bazo-zaken in orde te maken