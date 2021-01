Engeland weigert inwoners Suriname vanwege Braziliaanse variant coronavirus

Reizigers uit een aantal Zuid-Amerikaanse landen waaronder Brazilië en Suriname, zijn vanaf vandaag niet meer welkom in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Transport en Luchtvaart voert de maatregel in omdat er zorgen zijn over een variant van het coronavirus die in Brazilië is opgedoken.

Het inreisverbod geldt niet alleen voor Brazilianen en Surinamers, maar ook voor inwoners van Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Guyana, Frans-Guyana en voor Portugezen vanwege de speciale band die zij met Brazilië hebben meldt de NOS.

De Braziliaanse variant is een derde mutatie van het virus na de zeer besmettelijke eerder vastgestelde Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. Over de Braziliaanse variant van het virus is nog weinig bekend en dat geldt ook voor de werking van de verschillende coronavaccins op de mutatie.

De maatregel geldt niet voor mensen met de Britse en Ierse nationaliteit en mensen met een verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk. Zij moeten wel tien dagen in isolatie blijven na terugkeer uit de betreffende landen.

Ondertussen zijn in Suriname de afgelopen 24 uur 53 nieuwe gevallen genoteerd. Het totaal aantal actieve gevallen op dit moment bedraagt 638. Dat blijkt donderdagavond 14 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van de cijfers van de afgelopen dagen: