Verkeersvrijwilligers brengen bezoek aan Surinaamse politie

Leden van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) brachten op woensdagmorgen 13 januari een bezoek aan het Korps Politie Suriname (KPS).

Het doel van dit bezoek is om de samenwerking op het gebied van voorlichting en educatie over de acute verkeerssituatie te verhogen. Het doel van het KSV is om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de verkeersveiligheid door een verantwoord en veilig rijgedrag bij weggebruikers te stimuleren

De gesprekspartners bij het KPS waren het afdelingshoofd van Public Relations, de hoofdinspecteur R. Deekman (foto links) en het afdelingshoofd van Verkeers Voorlichting Onderwijs en Statistieken (VVOS).