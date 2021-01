Nieuwe operatietechniek voor de behandeling van hersentumoren in Suriname

Op 7 januari 2021 heeft een Nederlands Diaspora Chirurgisch Team in het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) een unieke hersenoperatie uitgevoerd bij een 55-jarige patiënte met een hersentumor in de linkerzijde van de hersenen. Deze tumor lag diep in de hersenen en drukte op de hersenstam, belangrijke slagaders en de hersenkamers. Hierdoor kon de patiënte niet goed lopen en vertraagde het haar denken en handelen.

De operatie werd op verzoek van de patiënte en haar familie en in goed overleg met haar behandelend neurochirurg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, uitgevoerd door een Nederlands Diaspora Chirurgisch Team onder leiding van neurochirurg dr. Rishi Nandoe-Tewarie.

Naar analogie van de spoed leveroperatie op 19 december 2020 bij baby Amalia, vond deze operatie plaats onder auspiciën van het Diaspora Platform Nederland en Stichting IICC (voorzitter Dr. Pranobe Oemrawsingh). De benodigde medische apparatuur voor deze hoog-complexe operatie werd beschikbaar gesteld door het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) te Den Haag.

Bij de operatie werd gebruik gemaakt van neuronavigatie. Een techniek waarbij een infrarood camera op het hoofd van de patiënt werd gericht en – met specifieke oriëntatiepunten op de schedel – gekoppeld aan de magnetische resonantie beelden (MRI) van de hersenen van de patiënt. De MRI was 1 dag voor de operatie gemaakt om de meest actuele en nauwkeurige informatie te verkrijgen. Met behulp van de neuronavigatie kon de operatie procedure ook vooraf gepland worden, waardoor een kleinere en gerichte benadering kon plaatsvinden.

Tijdens de operatie konden de chirurgen op een beeldscherm het verloop van de tumor-uitsnijding nauwkeurig volgen, terwijl zij met behulp van een operatiemicroscoop delen van de hersentumor verwijderden, zonder het gezonde hersenweefsel te beschadigen. De schadelijke tumorcellen werden voorzichtig los getrild met speciale geluidsgolf apparatuur en gecontroleerd verwijderd.

De operatie duurde zes uren en werd in samenwerking met de medische specialisten van de anesthesie, chirurgie, intensive care en het verpleegkundig personeel van het SVZ uitgevoerd.

De patiënt is voorspoedig hersteld en wordt deze week ontslagen uit het ziekenhuis.

De Nederlands ambassadeur in Suriname, de heer Henk van der Zwan, bezocht op 12 januari 2021 het SVZ en sprak zijn waardering uit voor de uitgevoerde neuro-missie. Tevens sprak hij zijn steun uit voor de concrete toekomstplannen om een structureel niertransplantatie programma op te zetten in het SVZ. Hij benadrukte het belang van samenwerking in de zorg zowel lokaal en als internationaal tussen Nederland en Suriname. De diaspora in Nederland speelt hierbij een belangrijk rol.