Ruzie over modderige voeten thuis bij gezin escaleert

Een ruzie thuis bij een gezin, over modderige voeten, is zaterdag 9 januari dusdanig geëscaleerd dat de 23-jarige D.B. door de politie van het bureau Flora, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingesloten. De verdachte maakte zich in de avond van vrijdag 8 januari schuldig aan vernielingen thuis, meldt het Korps Politie Suriname.

Een zus van de verdachte D.B. deed op diezelfde avond aangifte van vernieling tegen haar jongere broer. Zij verklaarde aan de politie dat zij op bezoek was bij haar moeder aan de Floralaan. Op een bepaald moment kwam D.B. die eveneens op dat adres woonachtig is thuis aan. Met modderige voeten liep hij de woonkamer binnen, waarna hij zich naar de keuken begaf.

Zijn zus keurde dit af en vroeg hem beleefd om de vertrekken die hij vies had gemaakt weer netjes te zetten. Dit viel niet in goede aarde bij de jongere broer en hield zijn zus voor dat hij later op de avond alles weer netjes zou zetten. De moeder kwam ertussen en stond erop dat haar zoon dat direct deed.

D.B. was niet te houden en ging dusdanig te keer, waardoor er een woordenwisseling ontstond tussen zus en jongere broer. De jongeman raakte zo verhit, dat hij in het heel huis een troep maakte. Hij ging vervolgens de slaapkamer van zijn moeder binnen en vernielde de spiegel van de klerenkast.

De zus maakte van het gedrag en de vernielingen van D.B. opnamen met haar mobiele telefoon. Toen D.B. dit door had, sloeg hij het telefoontoestel uit de handen van zijn zus. Haar mobiele telefoon viel en werd onbruikbaar.

Ondanks deze vernielingen bleek D.B. geen voldoening te hebben. Hij liep naar buiten en trapte in op de auto van zijn zus die voor de woning geparkeerd stond. Het voor vendel van het voertuig vertoont schade.

Na enkele uren meldde de driftige jongeman zich aan op het politiebureau Flora. Hij werd aangehouden en voorgeleid aldus de politie.