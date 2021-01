Minister Somohardjo op werkbezoek bij bvb Paramaribo-Centrum en Sipaliwini

De minister van Binnenlandse Zaken in Suriname, Bronto Somohardjo heeft op woensdag 13 januari 2021 samen met directeur Anastatia Kanapé-Pokie een werkbezoek gebracht aan de bureaus voor burgerzaken (bvb’s) Paramaribo Centrum en Sipaliwini.

Dit in het kader van het transformatiebeleid, dat de minister en directeur van Biza en de directeur van het CBB hebben voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en haar bvb’s. Samen met het personeel heeft de driekoppige leiding de knelpunten onder de loep genomen.

Het personeel van de bvb’s Centrum en Sipaliwini werkt al geruime tijd onder moeilijke omstandigheden. Natasia Donoe, hoofd van het bvb Sipaliwini zegt dat het gebouw een huurpand is waar er meerdere malen is ingebroken en apparatuur is weggedragen. De deuren hebben geen degelijke sloten en het meubilair laat veel te wensen over.

Hoofd bvb Sipaliwini, Anastasia Donoe geeft aan via waar de inbrekers zijn geweest.

De defecte airco’s in het gebouw moeten zo spoedig mogelijk vervangen worden, vooral omdat het om een loods gaat waar er geen ramen in zitten. De Surinaamse minister geeft bij deze aan dat er gewerkt zal worden aan een betere werkplek. Echter vraagt hij wat tijd, maar dat er een oplossing zal komen is zeker. “Er zijn achterstanden in betalingen aan de verhuurder en die eerst ingelopen moeten worden”.

Eerder deze week zijn de bvb’s Saramacca-Leiding en Paramaribo- Combe ook aangedaan door de minister en de directeuren van Biza en het CBB. Deze waren in het kader van de uitbreiding van de dienstverlening van deze bvb’s. Burgers die zijn ingeschreven bij bvb Combe en bvb Leiding kunnen voortaan ook aangifte doen van geboorte en overlijden, maar ook erkenningen.

Volgende week worden de werkbezoeken aan de bvb’s voortgezet. Op schema staan de bvb’s van het district Commewijne.