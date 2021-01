Amerikaanse admiraal Craig Stephen Faller aangekomen in Suriname

Admiraal Craig Stephen Faller van de Verenigde Staten van Amerika (VS) is vanmorgen in Suriname aangekomen voor een eendaags werkbezoek. Faller is gekomen met US Air Force C37B (Gulfstream G550). De hooggeplaatste militair is commandant van ‘the U.S. Southern Command’. Het bezoek is in het kader van de defensiesamenwerking tussen Suriname en de VS.

De militaire samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is historisch. Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie heeft eerder laten weten dat het cruciaal is dat de defensiesamenwerking tussen beide landen geïntensiveerd wordt.

“Het bezoek van Admiraal Faller gaat om het intensiveren van de samenwerking, in het bijzonder om capaciteitsversterking en gezamenlijke trainingen”, aldus de bewindsvrouw. Mathoera stelt de samenwerking zeer op prijs en gaf aan dat er meer werkoverleg zal plaatsvinden.