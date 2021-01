‘Leiding Surinaamse politie en veiligheidsdienst wordt vervangen’

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vandaag laten weten dat de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) binnenkort zullen worden vervangen.

Brunswijk zei dit vanmorgen, na een vraag van een journalist tijdens de regeringspersconferentie in de Congreshal. Het zou gaan om korpschef Roberto Prade en de directeur Nationale Veiligheid, Danielle Veira meldt ook Starnieuws.



De vervanging is het resultaat van een doorlichting van de veiligheidsdiensten en het KPS, door een speciale evaluatiecommissie. Na evaluatie is besloten de leiding te vervangen. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend.