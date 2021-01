Cash US-dollars in Suriname aangekomen

Na een onderbreking van bijkans een jaar zijn er van de week weer cash US-dollars (USD) in Suriname aangekomen. Dit bevestigt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Het geldtransport van de Centrale Bank van Suriname(CBvS) vanuit de Verenigde Staten, is onderdeel van het koersbeheersingsplan van de regering.

“De heropstart van de geldtransporten is een van de acties in ons stappenplan op weg naar het stabiliseren en verlagen van de koers”, zegt Achaibersing. Hij heeft in een zoommeeting op dinsdag de directeuren en treasurers van de lokale banken geïnformeerd over de herstart van de geldtransporten.

De regering implementeert nu een serie aan maatregelen voor de gezondmaking van de Surinaamse economie. Het structureel herstellen van de rust op de valutamarkt is hier een belangrijk onderdeel van. Volgens Achaibersing wordt met deze eerste transport gelijk al veel lucht uit de koers gehaald.

De minister benadrukt tegelijkertijd dat dit nog niet betekent dat burgers gelijk volop USD van hun rekening zullen kunnen opnemen. In overleg met de banken zullen de opnamelimieten geleidelijk worden verhoogd.

In september 2019 kwam de eerste zending contante USD vanuit de Amerikaanse Federal Reserve Systeem (FED) binnen. Het was een hoogte punt voor het Surinaamse bankwezen. Maar in januari 2020 zette het FED-bestuur van governor een punt achter deze contante geldtransportfaciliteit. Dit als gevolg van het CBvS-kasreserve debacle.

Door deze affaire raakte de internationale reputatie van Suriname ernstig beschadigd. Het heeft de regering daarom enige tijd gekost om het vertrouwen te herwinnen. Met succes is een internationale lobby opgang gezet om de ‘nieuwe wind’ te presenteren in het buitenland, voornamelijk bij internationale banken. Door deze inspanningen alsmede medewerking van de FED komen de geldtransporten nu weer op gang.