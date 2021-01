VIDEO: Jongen dood gereden, bestuurder rijdt door

Zojuist is een jongen in Suriname door een automobilist op straat doodgereden. De bestuurder is na het verkeersongeval doorgereden.Het vreselijk ongeval gebeurde iets voor 18.30u aan de Mawakaboweg ter hoogte van de Frederikshoopweg.

Het zou gaan om een jongen van een jaar of 12. Hij ligt op straat. De politie heeft de omgeving afgebakend zoals in het filmpje hieronder te zien is.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plekke bezig met het onderzoek.