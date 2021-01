Jarige zangeres Nisha Madaran trakteert

De bekende Surinaamse zangeres Nisha Madaran is vandaag (11 januari) 33 jaar geworden. Elk jaar voert ze een sociaal project uit op deze dag en dit jaar voor de tweede keer een wel heel bijzondere: elke baby die op haar verjaardag geboren wordt, in elk ziekenhuis in Suriname, krijgt een baby pakketje cadeau.

Het eerste cadeau werd ’s morgens overhandigd aan een moeder in de verloskamer in ’s Lands Hospitaal. Dit werd gedaan door de medisch directeur, mevr. Soenita Nannan Panday-Gopisingh en de verloskundige broeder Gavier Jongaman (foto). ’s Lands Hospitaal heeft elk jaar de meeste geboortes op haar naam. Ook de moeders in de overige ziekenhuizen worden geinventariseerd vandaag, zodat allemaal dit baby pakketje overhandigd kriigen.

Nisha Madaran is bekend van haar vele hits, collaboraties en optredens met top artiesten wereldwijd. Ze heeft in Suriname en Nederland vele muziek awards mogen ontvangen. In Suriname kreeg ze de ‘Ridder in de ere Orde van de Gele Ster’ en in Nederland de ‘Rotterdamse Vier Leeuwen speld’.

Daarnaast heeft ze de Diaspora Award mogen ontvangen tijdens het Milan Festival 2018. Naast haar beroep als artiest is ze haar studie rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname aan het afronden.