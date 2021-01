Bestuursopzichters getraind in procedures van prijscontrole

In navolging op het beleid van minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) om de districtscommissarissen in Suriname te betrekken bij het uitvoeren van landelijke prijscontroles, zijn bestuursopzichters van Saramacca getraind in de procedures van prijscontrole.

De trainers van de afdeling Interne Markt en Consumentenzaken van het ministerie hebben enkele aspecten, die voorkomen in het veld, belicht. Daarbij is benadrukt dat het decreet E-2A een belangrijke tool is bij het uitvoeren van prijscontroles.

Andere onderwerpen, die tijdens de training op 6 januari 2021 onder andere aan de orde kwamen zijn: winstmarge berekening, letten op geijkte weegschalen, prijsaanduiding, vervallen goederen en smokkelwaar. Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca, die het werk van het ministerie van EZ ondersteunt, is ook gestart met een plan om de prijscontrole in haar district ter hand te nemen.

De burgermoeder is ingenomen met het initiatief van het ministerie om haar bestuursambtenaren te trainen, zodat deze meer tools hebben om het werk beter te doen. De training is goed ontvangen bij de groep van bestuursambtenaren.

Het plan van de districtscommissaris is er ook op gericht om gezonde concurrentie binnen de ondernemingen in Saramacca te ondersteunen. Saramacca is het eerste district waar de trainingen zijn verzorgd en het is de bedoeling dat EZ ook de overige districten zal aandoen.