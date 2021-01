Asociale bestuurder gebruikt rijwielpad als extra baan en veroorzaakt ongeval

Een van de grootste frustraties op de Indira Gandhiweg in Suriname, is sinds jaar en dag het asociale gedrag van bestuurders die het rijwielpad gebruiken als extra rijbaan. Zo ook vandaag aan het einde van de middag: een automobilist die wilde afslaan knalde tegen een aso die notabene in tegengestelde richting op het rijwielpad reed.

De benadeelde reed rond 17.30u over de Indira Gandhiweg en wilde rechts afslaan in de Rahemalweg. Deze bestuurder had niet door dat er een busje in flinke vaart over het rijwielpad in tegengestelde richting reed. Dit gedrag zorgde bij het afslaan voor een flinke aanrijding.

Niemand raakte gewond maar de voertuigen zijn wel behoorlijk beschadigd zoals op de foto’s te zien. Het is te hopen dat de Surinaamse politie gepaste maatregelen treft tegen dit hinderlijke gedrag op deze drukke weg.