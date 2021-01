‘Bordo’ gaat salaris doneren aan stichtingen

ABOP-topper Joël ‘Bordo’ Martinus die onlangs benoemd is tot beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname, gaat zijn salaris doneren aan twee of drie stichtingen. Huize Ashiana krijgt ook een deel van het geld, heeft Bordo laten weten tegenover de nieuwsdienst van ABC. Het gaat om een honorarium van SRD 12.000 per maand.

‘Bordo’ zei dat de partij hem heeft gevraagd om de functie te bekleden. Martinus heeft veel beloftes gemaakt en naar zijn zeggen zal hij zich vanuit zijn positie inzetten om ze te realiseren.

Over de benoeming van ‘Bordo’ is er deze week veel ophef ontstaan binnen de Surinaamse samenleving en vooral op social media. Martinus zei dat hij zich daarover niet druk maakt.