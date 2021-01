‘Mony Hond Bordo’ is beleidsadviseur ministerie voor SRD 12.000 per maand

ABOP bestuurslid Joël Martinus, ook wel bekend als Bordo en Mony Hond, is onlangs benoemd tot beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname. Zijn honorarium is SRD 12.000 per maand, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vanmorgen.

Zijn benoeming is per 1 december 2020 voor een jaar ingegaan, zonder dat hier ruchtbaarheid aan is gegeven aldus de site. In zijn functie zal Bordo enkele diensten verrichten voor het ministerie en het directoraat Sportzaken adviseren.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in een missive, waar Starnieuws de hand op heeft kunnen leggen, de goedkeuring meegedeeld aan minister Gracia Emanuël.

Bordo is een Surinaams voetbalclubeigenaar, entertainer, veroordeeld drugsdealer en politicus. Hij is eigenaar van de voetbalclub SV Notch in Moengo en treedt live en via social media op als entertainer en rapper. In Frankrijk werd hij bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld als spil van cocaïnesmokkel naar Frans-Guyana.

Voor de politieke partij ABOP was hij jongerenvoorzitter en was hij van 2019 tot 2020 ondervoorzitter.