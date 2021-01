VIDEO: Goud in Suriname trekt steeds meer Brazilianen aan

In Suriname is een ware goudkoorts ontstaan vanwege de wereldwijde corona-crisis en de economische neergang. En het zijn vooral Brazilianen die hun geluk in Suriname komen beproeven. De prijs van goud is hoog en diep in het binnenland is nauwelijks toezicht van de Surinaamse autoriteiten.

Nina Jurna maakte voor het NOS journaal een reportage in Paramaribo over de goudkoorts en de vele Brazilianen, die in Suriname vrijelijk naar goud kunnen graven, zonder zich te houden aan milieuregels en wetgeving.

Brazilianen zijn al langer actief op de goudvelden in Suriname. De hoge goudprijs betekent dat het een goede belegging is, vooral in deze tijd. En dat trekt nu nog meer ‘garimpeiros’ naar Suriname.

