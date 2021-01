Twee politieagenten bureau Kwatta positief getest op COVID-19

Twee politieagenten van bureau Kwatta zijn positief getest op COVID-19. Het bureau heeft momenteel te kampen met een behoorlijke onderbezetting. Een aantal agenten zijn in quarantaine geplaatst. Tot de groep behoren ook leidinggevenden.

Het bureau is zondagmiddag grondig ontsmet. Tijdens een persconferentie van de regering zaterdagmiddag werd medegedeeld dat in totaal 37 tot 40 politieagenten besmet zijn geraakt sinds de intrede van het gevreesde virus in Suriname. Korpschef Roberto Prade is een van de agenten.