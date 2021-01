Lijk van man in woning Zorg en Hoop aangetroffen

In Suriname is vanmiddag tegen 17.30u het ontzielde lichaam van een man aangetroffen, in een woning aan de Zuurzakstraat te Zorg en Hoop. Buurtbewoners namen een onaangename geur waar uit de woning van hun buurman, die zij sinds 27 december 2020 niet meer hadden gezien.

De politie die op het adres ging voor onderzoek, schakelde de Surinaamse brandweer in om een deur te openen zodat ze de woning kon betreden. In een slaapkamer werd het ontzielde lichaam van een man aangetroffen, dat in verre staat van ontbinding verkeerde.

Er zijn geen sporen van inbraak aan de woning aangetroffen.

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.