Auto in goot, busje op z’n zij na aanrijding

Bij een aanrijding vanmiddag op de kruising van de Mamakaboweg en de Verlengde Welgedacht C-weg in Suriname, is een voertuig in een goot terecht gekomen. Het andere voertuig eindigde op z’n zij, langs de kant van de weg.

Het zwartgelakte Noah busje reed over de Verlengde Welgedacht C-weg, komende vanuit Magentakanaal en gaande richting Boma. Het witte voertuig reed over de Mamakaboweg gaande in de richting van de Nieuwweer Gevondenweg. Op de kruising botsten ze tegen elkaar.

Ondanks de zware klap raakte niemand gewond. De Surinaamse politie was snel ter plaatse. Vermoedelijk is het busje de veroorzaker van het ongeval.