1 dode en 100 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname

Het aantal nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname is de afgelopen 24 uur verdubbeld. Zondag was er nog sprake van 50 nieuwe gevallen, maandagavond was het aantal gestegen naar 100. Het gaat om de grootste stijging in 24uur van de afgelopen dagen. Er is het afgelopen etmaal 274 keer getest.

Ook is er weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, waardoor het totaal aantal doden nu 124 bedraagt. Dat blijkt maandag 4 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in de de ICU is ook licht toegenomen van 7 naar 9.